LICCHELLO (UIL) – IL RICORDO DI DE GIORGIO

Non è facile commentare la scomparsa di un amico fraterno quando le emozioni ed i ricordi di una vita sindacale trascorsa insieme prendono il sopravvento. Piero De Giorgio è stato e lo sarà sempre nei miei ricordi un dirigente sindacale che aveva a cuore le sorti della propria terra e del settore industria da cui proveniva. Tante le battaglie sindacali che ci hanno visto fianco a fianco contro tutto e tutti per il rilancio del Petrolchimico di Brindisi anche quando tutto sembrava perso. Corretto, leale con un grande spirito combattivo e solidale doti rare oggigiorno. Lo voglio ricordare così con la promessa che il lavoro svolto ed il suo ricordo non verrà mai meno. Un abbraccio amico mio! Alla famiglia ed agli amici della Cisl vanno le mie personali, del gruppo dirigente e delle categorie della Uil, sentite condoglianze.

Il Segretario UIL

Antonio Licchello