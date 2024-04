Liceo Classico. Consegnate le certificazioni linguistiche

Presso il Liceo Classico Marzolla di Brindisi si è svolta la cerimonia di consegna delle Certificazioni Linguistiche conseguite nell’ anno scolastico 2022- 2023. Il dott. Emanuele Sponsiello, Direttore del Centro Oxford di Lecce, ha consegnato le certificazioni d’Inglese First Livello B2 e Preliminary Livello B1 dei vari plessi. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Carmen Taurino, ha sottolineato come la preparazione sia stata condotta dai docenti interni, permettendo agli allievi di conseguire i gradi più alti di Certificazione. A preparare gli studenti per il conseguimento delle Certificazioni di Inglese la Prof.ssa Maria Regina Valzano, Referente di Progetto, e i docenti Grazia Maria Gioia, Giovanni De Leonardis, Paola Santarelli. Si è passati poi alla Consegna delle certificazioni DELE, di Lingua Spagnola, effettuata dalla Dirigente Scolastica e dalla Docente esperta di Lingua Spagnola , Prof.ssa Lara Sasso , ed infine alla Consegna delle Certificazioni di Lingua Latina, effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Prof. di Latino e Greco, Vincenzo Paladino. La consegna delle Certificazioni conseguite, all’insegna di una formazione che valorizza la cultura europea, ha visto anche la partecipazione degli studenti del gruppo Erasmus, arrivati ieri a Brindisi e accolti dalle Prof.sse Daniela Franco e Rosanna Cucinelli, presenti anch’esse alla cerimonia .