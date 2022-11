Liceo classico Marzolla: PCTO su xenia e gamification

Gli studenti del Liceo Classico Marzolla di Brindisi si mettono “in gioco” per un PCTO (gia’ Alternanza scuola-lavoro) tra xenia, riflessione e “gamification” presso la scuola media “Kennedy” di Brindisi. Oltre i confini c’è l’altro, lo straniero, la cortina che divide, ma ci può essere – dipende da noi- l’uomo che chiede ospitalità, che incrocia con noi usanze, valori, esperienze e che con noi può dialogare in maniera costruttiva. Oltre il limes c’è la possibilità di un più di umanità che ci arricchisce. Un PCTO portato avanti da alcuni alunni del Marzolla, coadiuvati dai loro docenti, che con loro sollecitano negli alunni di terza media abilità di dialogo, attitudine alla riflessione, strategie di problem solving, oltre a sviluppare soft skills relative alla pianificazione di un progetto, di relazione, di organizzazione di un team. Da Omero ad oggi lo xenos, l’hospes, viene presentato in questo PCTO con due ore di cultura classica e, nei prossimi giorni, con due ore di Storia e Filosofia, con la riflessione sui problemi dell’accoglienza degli stranieri e delle relazioni tra gli Stati, e infine due altre ore di “gamification” . Tra le squadre degli alunni della Kennedy saranno poi premiate in un open day nel Gennaio 2023 le due che hanno realizzato i migliori prodotti. Gli alunni più giovani saranno guidati dai più adulti di due classi dell’indirizzo quadriennale e da una classe della sezione E del quinquennale del Marzolla a saper scegliere da che parte stare dinanzi ai bisogni della società. Un PCTO all’insegna dell’humanitas, non disgiunta dalla riflessione su temi storici, giuridici, sociali. Xenos, allora, spesso collegato al termine xenofobia, assume un valore nuovo.