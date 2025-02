Liceo Classico Marzolla – Settimana dello Studente

Al via oggi, lunedi 3 febbraio, e fino a venerdì 7 febbraio, presso il Liceo Classico Marzolla, sotto l’attenta guida della DS, prof.ssa Carmen Taurino, la “Settimana dello Studente”, che vede l’attuazione di laboratori musicali, laboratori di giornalismo, dibattiti sulla libertà, sull’affettività e su questioni di carattere internazionale. Sono previsti altresì due incontri con l’autore. Il primo, svoltosi il 3 febbraio, ha visto come protagonista l’avvocato Francesca Lezzi, coautrice, insieme ad altre otto scrittrici ed uno scrittore, del libro “And the winner is…”, nel quale sono raccontate le vite di grandi campioni dello sport, spesso nati in ambienti sfavorevoli, ma che sono riusciti a lasciare una grande traccia umana, oltre che sportiva. Molto atteso anche l’incontro con il dott. Antonio Giuseppe De Donno, già Procuratore della Repubblica di Brindisi che, con la presenza del giornalista Antonio Sconosciuto, presenterà, il 5 febbraio, il suo ultimo libro “La giusta direzione”, nel quale ripercorre la sua brillante carriera da magistrato in parallelo alle vicende più salienti della storia dell’Italia e del Salento. Una settimana che si prospetta estremamente interessante e formativa non solo per gli studenti, ma per l’intera comunità scolastica.