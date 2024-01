Liceo Classico – parte l’indirizzo matematico

Il Liceo Classico Marzolla avvia un nuovo indirizzo di studi. Dal prossimo anno scolastico infatti parte il Liceo Matematico, in continuità’ con il percorso già’ in atto della matematica potenziata. Questa nuova opportunità si e’ concretizzata con il supporto di Unisalento e delle attività di ricerca sviluppate dall’Ateneo leccese. Sarà un insegnamento della matematica finalizzato a mettere in connessione le altre materie curricolari come letteratura, greco, filosofia e altro. Una nuova sfida che il Liceo Classico ha intrapreso per soddisfare tutte le esigenze scolastiche e professionali future di studenti e famiglie.