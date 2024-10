Liceo Marzolla – inaugurazione nuovi ambienti per la didattica innovativa

“In occasione delle due imminenti date dedicate alla speciale Anteprima Open Day del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano, sabato 12 Ottobre al Liceo Classico e domenica 13 Ottobre al Liceo Scientifico saranno inaugurati nuovi ambienti per la didattica innovativa e digitale: dalla rinnovata Biblioteca al nuovo Laboratorio Linguistico, dall’innovativo Laboratorio Digital Humanities, dai laboratori di robotica a quelli di Scienze o di Fisica, ai corner per la didattica collaborativa con arredi flessibili e funzionali, per una didattica innovativa; dalle aule tradizionali alle aule rimodulabili, accoglienti e colorate. Con i fondi del PNRR Piano Scuola 4.0, Azione 1 e 2, sono stati innovati e trasformati gli spazi fisici, sono stati dotati i laboratori di ulteriori tecnologie utili alla didattica digitale per un apprendimento più avvincente ed efficace. La DS, prof.ssa Carmen Taurino, e il personale nella sua totalità sono lieti di invitare tutti coloro che vorranno essere presenti”.