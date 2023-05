Liceo Marzolla. Torna il gruppo teatrale con la tragedia Antigone

Dopo essere stata premiata sia per il miglior attore protagonista che per la migliore regia al Concorso “Tiziana Semerano”, “Antigone” approda al Liceo Classico Marzolla, con due spettacoli in programma questa sera. Il Gruppo di lavoro e’ composto da: Prof.ssa Maria Diletta Martucci (regista), Prof.ssa Barbara Arrigo (scenografie), Prof. Gaetano Leone (musiche), Proff.sse Elisabetta Carluccio e Daniela Izzo (collaboratrici). Il testo è stato rivisitato in chiave moderna, riscritto secondo la sensibilità dei giovani studenti. Eterna rimane allora Antigone, con le sue leggi del cuore, non scritte, né imposte da un tiranno, ma ispirate dagli dei, dalla morale, dalla coscienza. Soddisfazione da parte della direttrice scolastica, prof. Carmen Taurino, per il ritorno del teatro tra le attività extracurriculari degli studenti.