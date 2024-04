Ligorio: “Azione” a Brindisi non fa parte della maggioranza

Se pur a malincuore, mi vedo costretta a fare una precisazione assolutamente personale sull’idea che Azione Brindisi sia parte attiva nel governo della città.

Il motivo non è interno, tengo a chiarirlo: ha a che fare con la costante associazione di Azione Brindisi con questa amministrazione, di cui, effettivamente, non facciamo parte non avendo alcun rappresentante in consiglio comunale. Ci siamo candidati, con convinzione, ma i risultati non sono stati favorevoli al punto di entrare in Consiglio Comunale, dove avremmo potuto esprimere le nostre idee di sviluppo ed attuazione del programma presentato dal sindaco Marchionna e dalla coalizione vincente. Ad oggi, purtroppo, non essendoci riunioni di capigruppo dei partiti con il sindaco, nulla sappiamo di quanto viene svolto se non a delibere prodotte, firmate, protocollate e esposte all’albo pretorio. Questa non è una banalità. È, anzi, il motivo che mi spinge a precisare che Azione non è nella maggioranza. Azione si è candidata con un suo iscritto,insieme a un candidato di IV e due altri candidati della società civile politicamente vicini ad Amati. Azione non ha ottenuto un consigliere, mentre un candidato dell’area Amati ha ottenuto un assessorato. Azione non è però parte attiva delle decisioni in consiglio comunale o di giunta, né può esserlo, come ho spiegato.

Per tale ragione ed altre ancora che potrei serenamente definire etiche, ma che non sento di dover spiegare essendo senza ombra di dubbio soggettive, ribadisco che non mi piace leggere o sentire che Azione Brindisi è parte viva di questa amministrazione e sorrido quando i titoli giornalistici enfatizzano rotture, collisioni, prese di distanza da qualcosa che possiamo solo osservare dall’esterno e a cui ci permettiamo di contribuire umilmente sensibilizzando sulle questioni per noi più importanti.