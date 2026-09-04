L’imbarcazione San Teodoro vince il Palio dell’Arca

Consueto e tradizionale incontro questa sera, nelle acque del porto di Brindisi, tra le lance e gli schifarieddi dei quartieri Sciabiche e Villaggio Pescatori, abbinati rispettivamente a San Teodoro e San Lorenzo, i patroni di Brindisi. Una sfida che rievoca il salvataggio secoli fa delle spoglie di San Teodoro. Una vittoria che conferma il grande impegno della famiglia Romanelli per mantenere queste importanti e spettacolari tradizioni. In apertura i saluti di don Mimmo e del prof, Teodoro De Giorgi che ha ricordato che domani la processione a Mare di Dan Teodoro, dal Castello di Forte a Mare alla banchina della scalinata virgiliana tagliera’ in traguardo dei 250 anni dalla prima accanita il 27 aprile del 1776. Una manifestazione che ha visto tantissima partecipazione da parte dei brindisini.