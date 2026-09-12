L’imprenditore Carlo Rubini nuovo socio della New Basket Brindisi

La New Basket Brindisi S.p.A., il Presidente Fernando Marino e tutti i soci annunciano con grande soddisfazione il rafforzamento della compagine societaria con l’ingresso del dott. Carlo Rubini, imprenditore brindisino che ha sviluppato la propria carriera professionale e lavorativa in Nord America.

Nato e cresciuto a Brindisi, entra a far parte della società biancoazzurra in qualità di nuovo socio per contribuire al consolidamento della struttura societaria e al potenziamento della dimensione internazionale del club.

Dopo aver maturato una significativa esperienza nell’export di prodotti alimentari in Europa e Nord America, Carlo Rubini ha trasferito la sua residenza in USA dove vive da dodici anni tra New York e Miami. Lì ha sviluppato ulteriormente la propria attività imprenditoriale tramite la sua società di brokeraggio per la vendita di prodotti alimentari italiani e americani sul mercato globale. Attraverso la propria azienda – GQ FOOD USA – opera nella commercializzazione di prodotti di primari brand italiani (tra cui Mutti, Parmareggio, Beretta, Costa D‘Oro, Emmi Dessert, Raviolificio Scoiattolo, Pasta di Martino e Antonio Amato) destinati alla vendita presso la seconda più grande catena di distribuzione al mondo, Costco.

La GQ FOOD USA registra vendite per complessivi 500 milioni di dollari, di cui il 50% generato dalla collaborazione con aziende italiane e la restante parte con aziende estere.

Il profondo legame con la città di Brindisi, rimasto intatto e mai sopito anche oltreoceano, e un rapporto di storica amicizia con il Presidente Nando Marino, con il quale ha condiviso gli anni della scuola e dell’università, rappresentano elementi di particolare valore nel percorso di avvicinamento e ingresso nella famiglia della New Basket Brindisi.

La presentazione ufficiale del nuovo socio avverrà in diretta in collegamento video dagli Stati Uniti nel corso della presentazione della squadra, in programma nella serata di venerdì 18 settembre presso la Scalinata Virgilio di Brindisi.