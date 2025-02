L’inciviltà non ha confini…

Va bene lamentarsi della scarsa pulizia della città, va bene lamentarsi di Comune e azienda di raccolta rifiuti, va bene lamentarsi dell’elevato costo della tassa sui rifiuti, ma dobbiamo lamentarci di più dell’inciviltà di alcuni brindisini in riferimento alla mancata raccolta delle feci dei loro cani. Presso la Scuola elementare Collodi, sita in via Mecenate 68, alrione Commenda, persiste da tempo un’assurda situazione. Sul marciapiedi della strada principale d’ingresso alla scuola, sono ben evidenti varie deiezioni canine. Marciapiedi utilizzati sia dai genitori che accompagnano giornalmente i tanti bambini che frequentato il complesso scolastico, che dai tanti passanti, costretti a fare lo slalom tra deiezioni (cacche) e camminare quindi sulla strada. Porci e incivili questi concittadini. E ci fermiamo qui.