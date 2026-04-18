L’Influenza degli influencer. Presentato il libro di Emanuela Ronzetti e Daniele Morgera

Presso la Biblioteca del Vicolo, nell’ex convento Santa Chiara, in anteprima per il Maggio dei libri, e’ stato presentato nel pomeriggio il libro “L’influenza degli influencer”, scritto da Daniele Morgera e Emanuela Ronzetti. In discussione chi sono questi influencer, quanto guadagnano e quanto contano nella comunicazione. Hanno dialogato con gli autori il sindaco Giuseppe Marchionna, il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, don Cosimo Schena, il prete più’ social d’Italia. Ha introdotto Francesco Mauro. Ha condotto la collega Maria De Filippo.