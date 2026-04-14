“L’influenza degli influencer” – Sabato a Brindisi iniziativa presso la Biblioteca del Vicolo

L’INFLUENZA DEGLI INFLUENCER

Chi sono, perché li seguiamo, quanto guadagnano e quanto davvero contano

i guru della comunicazione social

di Daniele Morgera ed Emanuela Ronzitti

Brindisi, la Biblioteca del Vicolo ospita l’incontro

sul libro dei giornalisti Rai. Storie e segreti dei creator digitali,

dal “Pandoro Gate” all’intelligenza artificiale. Un’analisi approfondita dei processi comunicativi che influenzano l’opinione pubblica

La Biblioteca del Vicolo di Brindisi, tra le mura dell’ex Convento di Santa Chiara nel cuore del centro storico (via Santa Chiara 2), ospita sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00 la presentazione de “L’influenza degli influencer” (Marlin editore) dei giornalisti Rai Daniele Morgera ed Emanuela Ronzitti, il volume che analizza il fenomeno degli influencer e il loro impatto sul sistema mediatico, economico e culturale contemporaneo, offrendo un’inchiesta sul potere dei creator digitali e sulle dinamiche che regolano consenso, visibilità e mercato nei social network.

A dialogare con gli autori ci saranno Don Cosimo Schena, prete influencer, Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, Mimmo Mazza, direttore Gazzetta del Mezzogiorno. Modera la giornalista Maria Di Filippo.

Il volume nasce dall’esperienza diretta degli autori nel mondo della comunicazione e dei media.

Daniele Morgera, giornalista Rai, vicecaporedattore della redazione “Società e Scienze” del Giornale Radio e di Radio 1, si occupa da anni di analisi dei linguaggi contemporanei e delle dinamiche digitali, con particolare attenzione ai fenomeni sociali legati ai nuovi media.

Emanuela Ronzitti, giornalista Rai, caposervizio della redazione Programmi di Radio 1 – Giornale

Radio, tra le altre cose, conduce la trasmissione “Indipendente-mente” in onda su Radio 1, che aiuta ad orientarsi nel labirinto delle dipendenze.

“L’idea di questo libro è nata sull’onda di quanto accaduto a Roccaraso, nel gennaio del 2025, con la pittoresca invasione di turisti innescata dai post della Tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. 20.000 persone in viaggio a colpi di click in rete – spiega Emanuela Ronzitti – Quell’evento segnava un prima e un dopo. Era la prima volta che si toccava con mano il potere degli influencer, in grado di spostare masse non solo nel mondo virtuale, ma anche in quello reale. Da lì prende le mosse il viaggio-inchiesta di due cronisti vecchia maniera che si spingono sempre più in là nella conoscenza del fenomeno, scoprendo, ragionando, intervistando e con l’unica grande arma di sempre del giornalismo: fare domande e cercare risposte”.

L’appuntamento di Brindisi si propone come un momento di confronto pubblico su un tema centrale nella comunicazione contemporanea: quanto contano davvero gli influencer, quali responsabilità comporta il loro ruolo e qual è il confine tra informazione, promozione e costruzione del consenso?

DESCRIZIONE

ORMAI SIAMO TUTTI sempre più digitali e nel nostro immaginario, che mescola quotidianamente virtuale e reale, si è fatta largo una figura del tutto nuova: quella degli influencer. In questa categoria troviamo una “famiglia allargata”, fatta sia di celebrità tradizionali, che si proiettano sul web, che di star nate e cresciute interamente in rete. Gli influencer sono in grado di condizionare milioni di consumatori, di diffondere nuovi stili e modelli comportamentali, di conquistare un pubblico eterogeneo suscitando sentimenti e reazioni diversi: curiosità, fascino, invidia, senso di appartenenza e voglia di emulazione. Mobilitano in tutto il mondo masse virtuali, ma non solo, alimentando una macchina persuasiva che produce un flusso enorme e crescente di denaro. Sono senza dubbio i nuovi protagonisti della comunicazione crossmediale e hanno modificato profondamente i meccanismi pubblicitari, trasformando la loro volontà e capacità di apparire in una vera e propria professione. Corteggiati dalle aziende, presidiano quasi tutti i settori. È difficile sapere quanti davvero siano, ma alcuni “frammenti” di questo flusso creativo inarrestabile che percorre le autostrade di Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube, X, possiamo provare a fissarli attraverso l’indagine costruita ad hoc da due esperti cronisti che si avventurano in questo mondo senza la pretesa di spiegare il fenomeno, ma con l’intento di conoscerlo meglio, analizzando gli influencer italiani più seguiti e capaci di creare community trasversali e sorprendenti. Per provare a capire cosa sono e cosa saranno. Ma soprattutto quanto davvero contano, al di là dei follower.

L’influenza degli influencer di Daniele Morgera ed Emanuela Ronzitti (2026, Marlin editore, collana La Camera del Fuoco, pp. 256, € 17)