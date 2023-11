LINO BANFI SPIAZZA TUTTI CON UN ANNUNCIO A SORPRESA

Il grande Lino Banfi ha colto tutti di sorpresa durante la terza puntata di “Ballando con le stelle”. Il “nonno d’Italia”, al termine della sua esibizione, ha comunicato l’intenzione di lasciare il programma. “Io stasera lascio come Greta Garbo, alla grande. Voglio essere felice a casa perché ho ottenuto un risultato da morire”, sono state queste le parole di Lino. Immediata la reazione del pubblico e della stessa Milly Carlucci che ha tentato di dissuadere l’attore che, però, è sembrato molto convinto della sua decisione. Lino, nonostante i suoi 87 anni, si è speso moltissimo in queste tre settimane e non ha voluto nessun tipo di sconto per l’età, per la sua carriera di successo e per il problema dentale che lo tormenta in questi giorni. Ieri sera ne ha parlato soltanto al termine dell’esibizione, dimostrando così, ancora una volta, la sua enorme professionalità. Venerdì l’attore si era recato con la troupe presso “Explora”, il Museo dei Bambini di Roma, per girare il video con il figlio di Alessandra Tripoli, la ballerina con cui condivide questa esperienza televisiva. Presso il Museo è stato accompagnato da Francesco Romano, grande appassionato di cinema, e insieme hanno chiacchierato piacevolmente su aneddoti importanti della sua carriera. Lino Banfi, una carriera pazzesca senza dimenticare mai la lunga gavetta rivelatasi importante e necessaria per tutto quello che sarebbe successo dopo. Un eterno ragazzo sempre pronto a mettersi in gioco, senza pensare all’inevitabile scorrere del tempo che può diventare uno stimolo a vivere ogni giorno al massimo. Un attore che è riuscito a inventare un nuovo tipo di comicità e sono indimenticabili le sue colorite ed esilaranti espressioni. Un mito, ma, soprattutto, un esempio da seguire per le nuove generazioni. Al termine della puntata di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci ha voluto congelare la decisione di Banfi, sperando in un ripensamento che, in verità, appare piuttosto improbabile. La partecipazione del grande Lino ad un programma come questo dà sicuramente un messaggio importante. Nonostante lo show a volte esagerato, le critiche di una giuria spesso inconsapevole dell’effetto che possono avere le parole, ecco che un uomo come Lino riesce a dare una stupenda lezione di vita. Anna Consales