“L’invenzione della pace: tra politica e profezia”. A Brindisi una riflessione sulla pace tra storia, politica, Chiesa e società civile

Si può ancora costruire la pace in un tempo segnato da guerre, tensioni internazionali e profonde divisioni geopolitiche?

È l’interrogativo al centro dell’incontro pubblico “L’invenzione della pace: tra politica e profezia”, promosso dal Rotary Club di Brindisi “Valesio”, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi e il Museo Archeologico “Francesco Ribezzo”.

All’iniziativa partecipano anche il Rotaract Club di Brindisi “Valesio”, l’Interact Club di Brindisi “Valesio” ed Ekoclub International, condividendone l’impegno sui temi del dialogo, della responsabilità e della costruzione della pace.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Museo Archeologico “Francesco Ribezzo”, in Piazza Duomo 7 a Brindisi.

La pace sarà affrontata non soltanto come assenza di guerra, ma come una costruzione complessa e paziente, fondata sulla conoscenza, sul dialogo, sulla responsabilità e sulla capacità di prevenire i conflitti.

A guidare la riflessione sarà il professor Nicola Neri, docente di Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari, che affronterà il tema attraverso la prospettiva della storia, della politica internazionale e delle relazioni tra gli Stati.

Al confronto prenderanno parte anche S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni, e S.E. Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo emerito, offrendo una riflessione capace di affiancare alla dimensione storica e politica anche quella spirituale e profetica.

Nel corso della serata, ai due Arcivescovi sarà inoltre conferita la qualifica di Soci Onorari del Rotary Club di Brindisi “Valesio”, un momento particolarmente significativo all’interno dell’iniziativa.

I saluti istituzionali saranno affidati all’architetto Massimo Roma, Presidente del Rotary Club di Brindisi “Valesio”, mentre a moderare e concludere l’incontro sarà il dottor Francesco Serinelli, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata.

Il titolo scelto, “L’invenzione della pace”, richiama l’idea di una pace che non può essere semplicemente attesa o considerata una condizione acquisita, ma che deve essere continuamente costruita attraverso scelte, relazioni, responsabilità e strumenti capaci di favorire il dialogo e prevenire i conflitti.

L’incontro vuole così mettere in relazione prospettive differenti – quella storica e internazionale, quella della Chiesa e quella della società civile – per interrogarsi sul significato concreto della parola pace in un momento nel quale essa appare quanto mai necessaria.

La pace, dunque, non come parola astratta o retorica, ma come responsabilità condivisa: un processo che richiede conoscenza, ascolto e la capacità di costruire ponti anche quando le distanze sembrano difficili da superare.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Rotary per la promozione della pace, del dialogo e della comprensione tra i popoli e intende offrire alla cittadinanza un’occasione aperta di confronto su una delle grandi questioni del nostro tempo.