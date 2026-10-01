

Presso l’Auditorium del Museo Archeologico “F. Ribezzo”, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro sul tema “L’invenzione della pace: tra politica e profezia”- La pace si costruisce anche attraverso il dialogo. L’evento è stato promosso dal Rotary Club Brindisi Valesio. La serata è iniziata con l’inno rotariano. È seguita, quindi, l’esecuzione dell’inno nazionale con il coro “In…canto” IC Casale, diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale, composto da alunni e alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Casale e dai genitori. Ha relazionato sull’argomento il prof. Nicola Neri, docente di Storia delle Relazioni Internazionali – Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari. È intervenuto, per i saluti istituzionali, l’arch. Massimo Roma, Presidente Rotary Club Brindisi Valesio, che ha letto il messaggio di S. E. Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo Emerito, impossibilitato a presenziare all’evento. È intervenuto, inoltre, S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo della Diocesi di Brindisi -Ostuni. A entrambi gli Arcivescovi è stata conferita la carica di Socio Onorario del Rotary Club Brindisi Valesio. Ha moderato l’incontro, il dott. Francesco Serinelli, Assistente del Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata. Il prof. Neri ha proposto un momento di riflessione su una delle questioni cruciali del nostro tempo: come si progetta, si negozia e si mantiene la pace. La pace non è una semplice tregua tra due conflitti, ma, piuttosto, un’opera di vera e propria “invenzione” e costruzione continua. È un processo politico, culturale e sociale che richiede strumenti negoziali raffinati, capacità di ascolto e una profonda conoscenza della storia. Lo storico si è concentrato su come il dialogo interculturale e la cooperazione internazionale abbiano saputo in passato disinnescare crisi apparentemente irreversibili, offrendo un modello per il presente. Al centro del dibattito un’analisi approfondita sulle dinamiche della diplomazia internazionale, una vera e propria lezione di storia e diplomazia. Anna Consales