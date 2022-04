Lions day. Stand in piazza Vittoria

Anche a Brindisi, in piazza Vittoria, c’e’ stato ieri mattina il “Lions day”, una giornata in cui in tutta Italia il club Lions ha illustrato alla cittadinanza le proprie attivita e i vari programmi dedicati ai giovani dei Leo Club. Inoltre, e’ stato effettuato uno screening a chi era interessato per le patologie diabetiche. Grossa soddisfazione per la presidente del Club di Brindisi, Tiziana Ingrosso, e per tutti i soci.