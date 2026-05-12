L’IPSSEOA “Sandro Pertini” di Brindisi protagonista alla VOI Academy 2026:scuola e lavoro si incontrano al VOI Floriana Resort

Si è conclusa con grande successo al VOI FlorianaResort di Simeri Crichi la seconda edizione della VOI Academy 2026, progetto diformazione esperienziale promosso da VOIhotels, divisione alberghiera di AlpitourWorld, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra scuola e mondo del lavoro nel settoreturistico-alberghiero.Dal 4 all’8 maggio, circa 150 studenti provenienti da 9 Istituti Alberghieri italiani hannovissuto giornate di full immersion nella realtà operativa di un resort. Tra i protagonistidell’iniziativa, l’IPSSEOA “Sandro Pertini” di Brindisi si è distinto per professionalità,impegno e spirito di squadra.La serata conclusiva del 7 maggio ha visto la partecipazione di importantirappresentanti degli istituti coinvolti e delle istituzioni locali e nazionali, a confermadel valore strategico del progetto.Durante l’Academy, gli studenti del “Pertini” hanno potuto sperimentare in primapersona le dinamiche di una struttura turistica in piena attività attraverso laformazione pratica per reparto (ricevimento, sala, bar e cucina), simulazioni operativee gestione di situazioni reali, attività di team workinge problem solving, momentistrutturati di valutazione e feedback con i professionisti VOIhotels ed iniziativetematiche pensate per riprodurre il ritmo e le sfide quotidiane dell’hotellerie.L’obiettivo è quello di valorizzare non solo le competenze tecniche degli studenti, maanche attitudini, soft skill e capacità di lavoro in squadra: qualità oggi fondamentaliper inserirsi con successo nel mondo del turismo.La delegazione del Pertini

“È stata un’esperienza importantissima per il nostro istituto e per la crescita deiragazzi” – commenta il Prof. Luigi Colucci, accompagnatore, insieme alla professoressaPellegrino, della delegazione brindisina, composta da 11 studenti.Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico Prof. Cosimo MarcelloCastellano, presente all’evento, per aver sostenuto e promosso la partecipazionedell’Istituto a questa prestigiosa opportunità formativa.L’IPSSEOA “Sandro Pertini” conferma così la sua vocazione: formare professionisti delfuturo, unendo sapere, saper fare e saper essere, in dialogo costante con le eccellenzedel settore turistico-alberghiero.