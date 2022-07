LISTE DI ATTESA – CIMO-FESMED: NO AL BLOCCO DELL’INTRAMOENIA. ECCO 5 SOLUZIONI

Liste d’attesa, CIMO-FESMED: No al blocco dell’intramoenia, ecco 5 soluzioni

Brindisi, 1 luglio 2022 – «Ancora una volta l’intramoenia viene additata come responsabile delle liste d’attesa. Ancora una volta ripetiamo che non è così, perché le prestazioni in intramoenia sono rese al di fuori dell’orario di lavoro dei medici, e rappresentano dunque un ampliamento dell’offerta sanitaria. L’intramoenia non allunga i tempi di attesa, ma anzi contribuisce a ridurli». Così Arturo Oliva, Presidente regionale del sindacato dei medici Federazione CIMO-FESMED, boccia la proposta di bloccare le visite private in ospedale per combattere le liste d’attesa: «Peggioreremmo solo la situazione».

La Federazione CIMO-FESMED propone invece 5 soluzioni alternative: