Liste regionali – Una proposta di soluzione di amministratori di centro sinistra

PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLE LISTE AVANZATA DA AMMINISTRATORI E DIRIGENTI POLITICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Una soluzione c’è. E non si capisce perché non bisognerebbe perseguirla.

Nel collegio elettorale della provincia di Brindisi, per le prossime elezioni regionali, esiste la possibilità di presentare tutte le liste a sostegno di Antonio Decaro in modo equilibrato, senza veti, con condivisione di tutti e secondo criteri di rappresentatività fondati su esperienza, novità e competitività tra generi.

Una soluzione, peraltro, capace di dotare tutte le liste di un quoziente elettorale utile a offrire buone possibilità di ottenere l’attribuzione di seggi, anche e soprattutto nell’ambito del collegio unico regionale — così come la conoscenza saggia del sistema elettorale indurrebbe a fare.

Non si comprende, dunque, per quale motivo tale soluzione non debba essere perseguita sino in fondo, finendo per avvantaggiare altri collegi elettorali a discapito di quello di Brindisi.

La soluzione prende atto della disponibilità alla candidatura di quattro consiglieri regionali uscenti e del presidente della Provincia, unite alla disponibilità di altri e autorevoli rappresentanti delle istituzioni della provincia, dirigenti politici, militanti ed esponenti di rilievo provenienti dal mondo delle libere professioni, del lavoro dipendente, dell’impresa, della scuola, della cultura, del sindacato e, comunque, di persone che nella loro vita sono in grado di testimoniare impegno e affidabilità.

Con l’intento, dunque, di mettere la parola fine a diverse dispute e contrapposizioni degli ultimi anni — e per evitare ingorghi e inutili sovrapposizioni —, tenendo conto delle storie politiche delle singole persone e dei criteri posti a fondamento della composizione delle liste, ci pare di poter proporre la conferma delle candidature non oggetto di riflessioni suppletive o polemiche delle ultime settimane, e di sciogliere invece i “nodi” ancora presenti con le seguenti modalità:

Mauro Vizzino e Alessandro Leoci nella lista Per Antonio Decaro presidente;

Toni Matarrelli nella lista Decaro presidente;

Fabiano Amati nella lista Partito Democratico.

Una soluzione, questa, ampiamente gradita dalla base politica del centrosinistra della provincia di Brindisi, utile alle aspettative di rappresentanza dei cittadini e fonte del minore carico possibile di contrasti difficilmente sanabili e di polemiche non utili alla causa comune.

Un assetto che consentirebbe di cominciare la XII legislatura con rinnovata unità e con la ragionevole speranza di dare alla provincia di Brindisi maggiore incisività nelle fasi di decisione delle future politiche regionali.

Facciamo pertanto appello ad adoperarsi in tal senso a chiunque sia in grado di contribuire alla decisione, senza porre veti né indulgere in inutili tatticismi, così da avviare al più presto il più ragionevole e sano confronto elettorale, per la vittoria di Antonio Decaro e della coalizione del centrosinistra.

Prime sottoscrizioni, in attesa di altre adesioni:

• Giovanni Allegrini – Sindaco San Michele Salentino;

• Lorenzo Perrini – Sindaco Cisternino;

• Francesco Zaccaria – Sindaco di Fasano;

• Vittorio Fanelli – Presidente Consiglio comunale Fasano;

• Erminia Monteduro – Presidente del consiglio comunale di San Pietro Vernotico;

• Francesco Amico – Vice Sindaco Villa Castelli;

• Luana Amati – Vice Sindaco Fasano;

• Annalisa Canzio – Assessore Cisternino;

• Piermassimo Chirulli – Assessore Cisternino;

• Gianluca Cisternino – Assessore Fasano;

• Gino Convertino – Assessore Cisternino;

• Pierfrancesco Palmariggi – Assessore Fasano;

• Maria Siliberto – Assessore Villa Castelli;

• Gianrico Amati – Consigliere comunale Cisternino;

• Vincenzo Carella – Consigliere comunale Mesagne;

• Vincenzo Convertini – Consigliere comunale Cisternino;

• Marcella Crusi – Consigliere comunale Mesagne;

• Enzo Francavilla – Consigliere comunale San Vito dei Normanni;

• Francesca Lorusso – Consigliere comunale Cisternino;

• Franco Mastro – Consigliere comunale Fasano;

• Nicola Pentassuglia – Consigliere comunale Fasano;

• Piero Piccoli – Consigliere comunale Ceglie Messapica;

• Manuela Rosato – Consigliere comunale Fasano;

• Gigi Bennardi – Segretario PD Carovigno;

• Luigi Leozappa – Segretario dimissionario Circolo PD San Vito dei Normanni;

• Fabio Sibilio – Segretario PD Fasano;

• Marzia Bagnulo – PD Carovigno;

• Giovanni Buongiorno – PD Carovigno;

• Rosetta Fusco – PD Carovigno;

• Marcello Gentile – PD Carovigno;

Mauro Truppa – segretario circolo PD Latiano (ma dall’interessato in serata é giunta una smentita)

Gino Guida – PD San Pancrazio Salentino;

• Michele Arcangelo Lanzillotti – PD Carovigno;

• Lena Gaeta – PD San Vito dei Normanni;

• Vincenzo Iaia – PD San Vito dei Normanni;

• Vittorio Madama – Latiano;

• Vito Marrazzo – PD San Vito dei Normanni;

• Lorenzo Masiello – PD San Vito dei Normanni;

• Vito Miccoli – PD San Vito dei Normanni;

• Piero Scussat – PD Carovigno.

Rosa Parisi – Presidente Consiglio Comunale di OstuniMichele Lomonaco- PD Carovigno