Lite tra due operai di un cantiere navale. Finiscono entrambi in ospedale

Due operai di un cantiere navale brindisino, impegnati nella riparazione di una imbarcazione situata in banchina, hanno litigato ferocemente ed alla fine si sono presi a colpi di cacciavite, tanto da finire entrambi in ospedale. A dare l’allarme sono stati i loro colleghi che hanno avuto più di qualche problema a raggiungerli ad una altezza di alcuni metri da terra, tanto da aver richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Ricoverati entrambi nell’ospedale Perrino, non corrono pericoli di vita. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi.