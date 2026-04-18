Litigio sfocia in un omicidio. E’ accaduto a Torre Canne nel corso della notte

Un uomo di 40 anni, Eros Rossi, ha perso la vita a Torre Canne di Fasano. Il fatto si è verificato alle quattro del mattino. Rossi si trovava all’interno della sua abitazione (dove era ristretto a causa di un provvedimento di arresti domiciliari per una vicenda legata allo spazzio di droga). L’assassino ha fatto irruzione nell’appartamento e, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, dopo una violenta luite avrebbe colpito più volte la vittima con un cacciavite fino a provocarne la morte.

E’ stato lo stesso omicida ad avvisare i carabinieri ed a confessare l’omicidio. Adesso i militari, su delega della Procura della Repubblica, stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.