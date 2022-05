L’ITT “GIORGI” DI BRINDISI AL CONVEGNO “L’UE A SCUOLA: SPERIMENTARE LA CITTADINANZA EUROPEA”

A conclusione del progetto A Scuola di OpenCoesione, L’ITT “Giovanni Giorgi” di

Brindisi parteciperà al convegno “L’UE a scuola: sperimentare la cittadinanza

europea”, che si terrà a Taranto il 13 maggio p.v. a partire dalle ore 9:15 nell’Aula

Magna del Dipartimento Jonico.

Nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e di

Educazione Civica dell’anno scolastico 2021-22, le classi 3C e 4C dell’Articolazione di

Informatica hanno partecipato al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC), un

percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane

principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio

civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

Il progetto ha promosso lo sviluppo di competenze digitali, statistiche e di educazione

civica, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche

giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione,

intervengono nei luoghi dove vivono.

L’ITT “G. Giorgi” ha partecipato al progetto con due Team:

Digital Giorgi (3C Informatica) che ha monitorato il finanziamento al progetto

Digitalizzazione del Cinema Teatro Impero di Brindisi. Brin Blue Aqua (4C Informatica) che ha monitorato il finanziamento al progetto

Nettuno Parking s.r.l. – sistemi di trattamento appropriati

I rapporti del monitoraggio sono presenti sul sito di Monithon:

Digital Giorgi: https://it.monithon.eu/report/view/1373

Blue Brin Aqua: https://it.monithon.eu/report/view/1346

L’evento conclusivo è a cura di Europe Direct http://www.europataranto.it/ che ha

sostenuto e coadiuvato il lavoro dei due team.