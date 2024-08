ll Presidente della Regione Emiliano in visita alla mostra «Sette secoli di arte italiana»

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, questa mattina, ha visitato la grande mostra “Sette secoli di arte italiana” allestita nel castello di Mesagne (Brindisi) per la cura del prof. Pierluigi Carofano e organizzata – nell’ambito del Protocollo d’Intera Puglia Walking Art – da Micexperience Rete d’Impresa, con enti promotori il Comune di Mesagne e la Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura. Accompagnato dal sindaco della cittadina, Toni Matarrelli, il Presidente ha particolarmente apprezzato il percorso espositivo che viene declinato in 51, notevoli opere ampiamente significative dell’arte italiana dal XIV al XX secolo con diverse autentiche punte di diamante – da Leonardo e collaboratore a Raffaello, da Perugino a Guido Reni, da Tiziano a Canaletto, da Antonio Canova a Giovanni Boldini ad Alberto Burri. Ha quindi sottolineato l’importanza delle grandi mostre allestite nel Castello di Mesagne, diventate punto di riferimento dell’intera regione perché il linguaggio dell’arte non è riservato a pochi, ma ogni opera lascia il segno in ciascun visitatore perché vi è una interazione visitatore-opera d’arte che esula dalle conoscenze specifiche e richiama le singole esperienze umane.