LNI BRINDISI – FESTA DI FINE ANNO E INAUGURAZIONE ECO COMPATTATORE PET

Nella sezione brindisina della Lega Navale Italiana si è svolta (sabato 17 dicembre 2022) una festa di fine anno che è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte nel corso del 2022, con la premiazione dei protagonisti delle varie competizioni ufficiali di vela e canottaggio. Il presidente Salvatore Zarcone ha donato un crest LNI al presidente del Circolo della Vela di Brindisi Nino Caso, a conferma della cordiale e proficua collaborazione tra le due realtà associative. Nella stessa circostanza è stato presentato e inaugurato un eco compattatore PET, installato nella sezione per il corretto riciclo dei materiali plastici e per la tutela dell’ambiente. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Brindisi ing. Riccardo Rossi, il dott. Mario Marino Guadalupi, l’arch. Marina Carrozzo e il dott. Massimo Di Molfetta. In rappresentanza della Marina Militare c’era il Com.te Guido Paganelli. L’importanza di questa installazione va rimarcata anche per la collaborazione con la Civica Amministrazione. Numerosi i soci presenti, che hanno vissuto questo momento con gioia e grande cordialità.