“LO ABBIAMO INCONTRATO LUNGO LA STRADA”. VIA CRUCIS PARROCCHIALE PRESSO LA PIETÀ

Martedì 12 aprile 2022, presso la Parrocchia “La Pietà” dei frati minori di Brindisi, si è tenuta la Via Crucis Parrocchiale. Grande la partecipazione ad un momento intenso che prepara alla Santa Pasqua. “Nella Via Crucis seguiamo Gesù fino al Golgota, ci facciamo accompagnare da passi biblici ma anche da alcuni testimoni qualificati. Si tratta di uomini e donne di età diverse che hanno donato la vita a Cristo sacrificandola per i più poveri e abbandonati della terra”. In ogni stazione, il passo del Vangelo letto da Padre Michele, è stato arricchito da riflessioni di alcuni fedeli che hanno accettato con entusiasmo di partecipare ad un momento così importante. Sono stati ricordati: il giudice Rosario Livatino, don Milani, fra Giuseppe Ghezzi, Chiara Corbella, Gino Strada, Antonietta Guadalupi, don Elio Antelmi, Mamma Nina- al secolo Nina Lolli, p. Mario Marafioti, Aldo Moro, Matteo Farina, d. Pino Puglisi, Peppino Impastato e don Tonino Bello. È stato bello vedere il coinvolgimento attivo della comunità e molto interessanti sono state le varie riflessioni. Stiamo attraversando un periodo terribile, la guerra in Ucraina sta scuotendo il mondo intero e, proprio per questo, la Santa Pasqua ha un significato più intenso del solito, una speranza di pace che speriamo possa esserci al più presto. Anna Consales