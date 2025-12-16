Lo scambio di auguri natalizi dell’International Propeller Club

Brindisi, istituzioni e cluster marittimo-portuale insieme per il tradizionale scambio di auguri dell’International Propeller Club port of Brindisi and Salento.

Si è svolta nella serata di ieri la tradizionale cena per lo scambio degli auguri natalizi organizzata dal Propeller Club, un appuntamento ormai consolidato che ha riunito istituzioni, imprese e protagonisti del cluster marittimo-portuale in un momento di confronto, dialogo e condivisione.

L’incontro, ospitato ieri 15 dicembre alle ore 19.00 presso il ristorante “Il Porticciolo”, al Marina di Brindisi, ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sullo stato del porto e della città, valorizzando il lavoro svolto e guardando con fiducia ai progetti futuri, in un clima di collaborazione e unità d’intenti.

Alla serata hanno preso parte il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, l’On. Mauro Dattis, la Consigliera regionale Isabella Lettori, il Comandante della Capitaneria di Porto CV CP Luigi Amitrano, il Dott. Aldo Tanzarella e la Dott.ssa Maria Di Filippo in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il Presidente di Confindustria Giuseppe Danese, il Presidente della BBCT MSC Erario, il Prof. Antonio Ficarella Unisalento insieme a numerosi altri autorevoli esponenti del mondo istituzionale, professionale, economico e portuale, oltre a tutti i Soci del Propeller Club.

Per impegni sopravvenuti, non hanno potuto prendere parte ai lavori il neo consigliere Regionale Tony Matarrelli, il Presidente dell’Adspmam Francesco Mastro e il Presidente dell’Asi Brindisi Franco Gentile i quali oltre ad aver dato la disponibilità per un incontro a breve, e anche se non in presenza, hanno comunque brindato insieme a tutti i presenti.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza la volontà condivisa di rafforzare il dialogo tra istituzioni e operatori, nella consapevolezza che solo attraverso una visione comune e un’azione coordinata sia possibile sostenere lo sviluppo del porto di Brindisi e del territorio, rendendolo sempre più competitivo e attrattivo nel contesto nazionale e internazionale.

Il Direttivo e i Soci dell’International Propeller Club Port of Brindisi and Salento rivolgono infine i migliori auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno a tutta la comunità portuale, al mondo dei trasporti e all’intera cittadinanza di Brindisi.