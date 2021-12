LO SCI CLUB DI BRINDISI INTITOLATO A MICHELE LISCO

Lo Sci Club Brundisium a.s.d., unica realtà per tutti gli amanti dello sci e degli sport invernali nel territorio salentino a partire dal 2017, informa di aver ufficialmente modificato la propria denominazione sociale in quella di Sci Club Michele Lisco – Associazione Sportiva Dilettantistica.

La decisione è stata adottata con delibera unanime dell’Assemblea Straordinaria degli associati in ricordo dell’Amico e Vice Presidente dott. Michele Lisco, indiscusso Amante dello Sport e della Montagna, prematuramente scomparso questo autunno.

La carica di Vice Presidente è stata assunta da Antonio Destino, a cui va il ringraziamento dell’intero Consiglio Direttivo, sino al prossimo rinnovo delle cariche sociali.

Per i vantaggi derivanti dal tesseramento, con particolare attenzione ai profili assicurativi, stante l’obbligatorietà della copertura assicurativa R.C.T. per tutti gli sciatori introdotta dal D. Lgs. 40/2021, si può visitare il sito www.fisi.org.

Per informazioni e per l’iscrizione allo Sci Club Michele Lisco a.s.d. è possibile contattare i numeri telefonici 338 3791933 oppure 347 9107371.