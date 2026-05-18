Lo scrittore brindisino Danilo Zezza presenta il suo percorso letterario al Salone del Libro di Torino: tra assurdo contemporaneo, solitudine e critica della comunicazione moderna

Lo scrittore Danilo Zezza ha presentato il proprio percorso letterario al Salone Internazionale del Libro di Torino, consolidando l’attenzione che le sue opere stanno suscitando nel panorama culturale locale e indipendente.

Dopo la pubblicazione de “L’ordine verso l’assurdo”, testo che ha attirato l’interesse di lettori, appassionati di filosofia e ambienti culturali locali per la sua riflessione sull’assurdo contemporaneo e sulla crisi del pensiero critico, Zezza continua il proprio lavoro di ricerca narrativa e filosofica con “La Ilio della solitudine”, edito da Balzano Editore.

L’opera affronta il tema della comunicazione nell’epoca dei social media, della frammentazione del dialogo umano e del crescente isolamento individuale in una società iperconnessa. Attraverso una struttura epistolare e frammentaria, il libro sviluppa il concetto simbolico di “Ilio”, una città mentale che rappresenta il luogo interiore in cui ogni individuo combatte le proprie contraddizioni, sospeso tra bisogno di comunicare e incapacità di comprendersi davvero.

Con “L’ordine verso l’assurdo” e “La Ilio della solitudine”, Zezza si conferma una voce emergente nel panorama letterario contemporaneo, capace di affrontare temi complessi e profondamente attuali attraverso una scrittura essenziale, scorrevole e accessibile, senza rinunciare alla profondità della riflessione filosofica.

La scrittura di Zezza intreccia filosofia, osservazione sociale e riflessione esistenziale, soffermandosi sul rapporto tra verità, informazione, convinzione e percezione collettiva. Temi come la dipendenza dalla notizia, la trasformazione dei social network in strumenti di esposizione emotiva e la progressiva decontestualizzazione della cultura diventano il centro di una riflessione critica sulla contemporaneità.

Influenzato dalla filosofia esistenzialista, dalla classicità e dal teatro, Zezza sviluppa una scrittura essenziale e introspettiva, orientata non tanto a offrire risposte definitive quanto a stimolare una riflessione sul presente e sulla condizione umana. La solitudine, la memoria e la ricerca di giustizia sociale non sono trattate come concetti astratti, ma come nodi di una matassa che ogni individuo è chiamato a sciogliere. È una scrittura che invita al pensiero critico, spingendo il lettore a guardare oltre la superficie del caos contemporaneo.

La partecipazione al Salone del Libro rappresenta un ulteriore passo nel percorso di un autore che, attraverso narrativa, saggistica e riflessione culturale, continua a interrogarsi sul rapporto tra individuo, società e bisogno di autenticità in un’epoca dominata dalla velocità dell’informazione e dalla dispersione del pensiero.