“Lo sguardo e il cuore dei cristiani di tutto il mondo sono rivolti a Betlemme; lì, dove in questi giorni regnano dolore e silenzio, è risuonato l’annuncio atteso da secoli:”È nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 2,11). È stato questo il messaggio di Papa Francesco per il Natale 2023, parole toccanti per invitare il mondo alla pace con un forte abbraccio a Israele e Palestina, “dove la guerra scuote la vita di quelle popolazioni”. Un invito affinché si avvicini il giorno della pace per tutte le popolazioni martoriate dai conflitti in corso. Un messaggio profondo che dalla Basilica di San Pietro ha raggiunto tutti attraverso il collegamento in diretta televisiva su Rai 1 e Tv 2000, oltre che su Ray Play e sul sito Vatican News. Papa Francesco ha voluto essere presente e vicino a tutti. Una serata magica, resa ancora più speciale dal nostro Papa. Il Natale è una festa particolarmente attesa da adulti e bambini. Le città sono piene di luci e di colori e la voglia di allegria e spensieratezza è tanta. Nelle case sono stati allestiti alberi con tante decorazioni e, soprattutto, un presepe dove la notte della vigilia è nato il Bambinello. Le famiglie riunite e felici di condividere, finalmente, del tempo insieme. C’è bisogno del Natale, un momento per stare con gli affetti cari ed evadere dalla frenetica routine che ci porta a correre e, a volte, a dimenticare le cose veramente importanti. Un momento per riflettere e per ricordarci delle persone meno fortunate. Che non sia soltanto consumismo, ma piuttosto altruismo e voglia di condivisione. Anna Consales