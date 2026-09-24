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Lo Shuttle e i tanti alberi abbattuti….

La realizzazione dello Shuttle che collegherà’ tra qualche anno (chissà’) l’aeroporto del Salento con via Provinciale S.Vito e le direttrici per Lecce e Taranto, praticamente un percorso di trasporto su gomma doppione di quello attuale, sicuramente più ’ moderno, sta avendo come conseguenza lo stravolgimento di ampie aree di verde a ridosso del Parco del Cillarese. Tanti alberi e piante abbattuti per consentire sia la fermata dello Shuttle, che permetterà’ agli utenti di imbarcarsi dal Seno di Ponente del porto sulla motobarca per arrivare in centro, sia per allargare la carreggiata di via provinciale S.Vito, parallelamente al Cillarese in modo da realizzare uno spartitraffico. La città’ cambia volto ma non sappiamo se la comunità’ è gli ambienti tagliati siano felici per questi tronchi ormai senza vita.

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