Lo spettacolo “Improshow” in Piazza Duomo per “Verdi in Città”

Nell’ambito della Rassegna teatrale e musicale “Verdi in Città”, in piazza Duomo , Brindisi, nello spazio antistante il Museo Archeologico Ribezzo, è andato in scena lo spettacolo “Improshow”. La Rassegna, giunta alla terza edizione, è ideata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno del Comune, la collaborazione di Puglia Culture e del Polo Biblio-Museale di Brindisi. Una serata molto coinvolgente, con una performance basata sull’improvvisazione e sulla voglia di fare partecipare il pubblico. Tante le risate e la curiosità per le situazioni, al limite del paradossale, che la compagnia è riuscita a creare da input, a volte incredibili e senza un filo logico, che sono serviti a “provocare” dialoghi e scene esilaranti. L’improvvisazione teatrale è una forma di arte performativa in cui gli attori creano scene, personaggi e dialoghi sul momento, senza avere un copione predefinito. In questo modo vengono stimolate la creatività, la spontaneità e la capacità di ascolto attivo, sia negli attori che nel pubblico. Gli attori non hanno un copione, ma inventano la storia, i personaggi e le battute mentre recitano. Una serata all’insegna del divertimento che non è stata rovinata da poche gocce di pioggia, perché tutto si è risolto in pochi minuti, senza interrompere lo svolgimento della performance. Al termine, si è tenuta una degustazione di vini offerta dalle cantine “Otri del Salento” e “Vignuolo”. Un’altra bella serata per chi sceglie di restare in città e trascorrere, così, una serata emozionante in un luogo simbolico. Anna Consales