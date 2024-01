“Lo sport per una crescita sana dell’individuo” Sport di tutti Quartieri di Sport e Salute – Appia Rugby Brindisi

All’interno del progetto BUSCA – Buscicchio Sporting Centre & Arts vincitore di Sport di Tutti Quartieri, la ASD Appia Rugby Brindisi, in collaborazione con i partner I.C. Cappuccini e I.C. Sant’Elia-Commenda di Brindisi organizza una serie di incontri presso i plessi scolastici coinvolti per proporre agli studenti il tema “Lo sport per una crescita sana dell’individuo”.

Interviene Stefano Raffin – tecnico regionale Puglia Federazione Italiana Rugby, quale federazione di riferimento del partner capofila Appia Rugby Brindisi.

Gli incontri fissati con gli istituti scolastici partner di progetto sono i seguenti:

24.01 ore 9-10 Scuola Primaria I.C. Cappuccini di Brindisi plesso Gianni Rodari; 10-11 plesso Vittorio Veneto (classi quinte);

25.01 ore 9-11 Scuola Secondaria I.C. Cappuccini di Brindisi plesso Leonardo da Vinci (classi prime, seconde e terze);

26.01 ore 9-11 Scuola Secondaria I.C. Sant’Elia-Commenda di Brindisi plesso Mantegna 23 (classi prime, seconde e terze);

01.02 ore 9-11 Scuola Secondaria I.C. Sant’Elia-Commenda di Brindisi plesso Crudomonte (classi prime, seconde e terze)

Il progetto è finanziato da Sport e Salute S.p.a. e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma di Sport e Salute – Sport di Tutti Quartieri èun intervento proposto per sostenere l’associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale.

Il “presidio sportivo” – l’impianto attorno al quale la maggior parte delle attività sportive/extra-sportive si realizzano – è il Parco Buscicchio di Sant’Elia, gestito, in concessione dal Comune di Brindisi, dalla Cooperativa Sociale Legami di Comunità – Brindisi SSD, partner progettuale.

Il progetto terminerà in data 18 febbraio con la festa finale presso il presidio sportivo di Parco Buscicchio.

Per ulteriori informazioni sui corsi ed iscrizioni contattare, anche su Whatsapp: 351 740 3322 – e-mail: appiarugbypuglia@gmail.com – portineria@legamidicomunita-br.it