Lo striscione del Barocco Festival oscura la vista dei beni storici legati al Castello Svevo

Puntuale come ogni anno, lo striscione che pubblicizza il Barocco Festival (manifestazione patrocinata anche dal Comune di Brindisi) campeggia sulla recinzione della base della Marina Militare che, come è noto, è ospitata all’interno del Castello Svevo-aragonese. Ci auguriamo che si tratti di una affissione abusiva perché altrimenti davvero risulterebbe incomprensibile il fatto che con uno striscione pubblicitario si impedisca la visuale delle cortine murarie e della torre angolare che si trova a pochi metri di distanza. Certo, sarà stata una scelta dettata dalla superificialità, ma non si capisce perché la Soprintendenza non abbia aperto bocca e che nessun vigile urbano sia intervenuto per far rimuovere lo striscione.