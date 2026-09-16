L’Oasi di Brindisi – Musica, intrattenimento e socialità al Parco Maniglio di Bozzano

Non si ferma la musica a L’Oasi di Brindisi (quartiere Bozzano) che per tutta l’estate 2026 ha scelto di animare il Parco Maniglio con numerose serate dedicate alla musica dal vivo, al divertimento e alla convivialità. Una scelta che va oltre il semplice intrattenimento: organizzare eventi all’interno di un parco significa infatti contribuire a promuovere un luogo della città, farlo conoscere a un pubblico più ampio e favorirne la frequentazione, trasformando uno spazio verde in un punto di incontro e aggregazione.

Venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 21.00, sarà protagonista “Gli amici di Carletto”, cartoon cover band pugliese di Bari, da oltre dieci anni presenza cult nei pub e nei festival della zona. Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso le sigle dei cartoni animati e dei manga giapponesi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta: da “Carletto il Principe dei Mostri” a “Pollon”, da “Creamy” a “Heidi” fino a tanti altri brani entrati nell’immaginario di più generazioni. Le canzoni saranno riproposte e rivisitate in chiave rock, metal e pop, accompagnate da travestimenti e abiti di scena.

Uno spettacolo ironico, coinvolgente e dissacrante, pensato per trasformare il pubblico in parte integrante della serata. La parola d’ordine? “Rockartooneggiare”.

Venerdì 25 settembre, sempre a partire dalle ore 21.00, sarà invece la volta dello storico duo di cantautori brindisini Lorenzo Rinaudo e Marco Maffei, che proporranno in versione acustica una lunga selezione di successi della musica italiana e internazionale.

Venerdì 2 ottobre saliranno sul palco i Girafolk, progetto musicale che intreccia la tradizione folk con la grande canzone d’autore italiana. Violino, fisarmonica e contrabbasso accompagneranno un repertorio che rende omaggio, con arrangiamenti personali, ad artisti come Fabrizio De André, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Rino Gaetano e Mannarino, alternando momenti più intensi e riflessivi ad altri decisamente più vivaci e trascinanti. Non mancheranno incursioni nella musica folk più autentica, per uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico attraverso un viaggio musicale ricco di sfumature.

Il Parco Maniglio diventa così, sera dopo sera, lo scenario naturale di un’estate fatta di musica, relax e convivialità, offrendo al pubblico la possibilità di trascorrere le proprie serate all’aperto, accompagnate da buona musica, birre e gustosi panini.

Una proposta che punta dunque a mettere al centro non soltanto gli artisti e gli eventi, ma anche il luogo che li ospita: un parco cittadino che, attraverso queste iniziative, può diventare sempre più uno spazio di aggregazione, incontro e partecipazione per il quartiere e per l’intera città.