Lobuono allo Snim: “Come governo Meloni anche noi istituiremo Assessorato al mare”





Dichiarazione del candidato presidente del centrodestra, Luigi Lobuono, che oggi ha visitato lo SNIM a Brindisi assieme al segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, all’on Andrea Caroppo e al sindaco di Brindisi Pino Marchionna.



“Come ha fatto il governo della Meloni, se vinceremo le elezioni, anche noi istituiremo l’assessorato del mare: la cantieristica navale e le infrastrutture portuali sono un volano fondamentale per lo sviluppo della Puglia. C’è bisogno di una rete dei servizi per la portualita’ turistica, che colleghi i porti ai territori, e dobbiamo mettere a sistema tutti gli scali portuali della regione: dal Gargano al Salento e al Golfo di Taranto. Perché fare sistema significa programmare, potenziare le infrastrutture e dare qualità ai servizi. Il mare è una risorsa non solo straordinaria sotto il profilo naturalistico e per il settore balneare, ma anche per l’economia e il turismo.

Con l’assessorato del mare avremo una struttura specializzata in grado di mettere in campo strategie di sviluppo su scala regionale e ciò significa dare impulso allo sviluppo economico e aumentare i posti di lavoro”.



Federica Stea