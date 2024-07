Locale comunale ad una associazione – Quarta: poca trasparenza

Ho recentemente appreso la notizia riguardante la delibera N° 187 del 05/07/2024 della passata Giunta Comunale, che ha concesso gratuitamente un locale comunale per 6 mesi all’Associazione di Volontariato Shalom Adonai.

Questa decisione ha sollevato interrogativi e preoccupazioni sulla trasparenza e l’equità della scelta amministrativa.

Non mettendo in discussione l’importanza dell’associazione in questione, mi chiedo il motivo per cui altre associazioni altrettanto meritevoli e attive sul territorio da molto più tempo siano state escluse da opportunità simili.

Ancor più grave pare sia emersa la possibilità che l’associazione sia legata a un parente di un consigliere di maggioranza, sebbene mi auguro che ciò non sia vero, in quanto sarebbe una situazione estremamente grave e contraria ai principi di imparzialità e correttezza.

Chiederò quindi di poter visionare l’atto Costitutivo e lo Statuto dell’associazione, verificare la sua eventuale iscrizione ad albi regionali o nazionali e richiedere una relazione dettagliata sulle attività svolte fino ad oggi. È fondamentale comprendere come verranno gestiti gli alimenti e quali criteri saranno adottati per la loro distribuzione.

Sarà impegno del sottoscritto a presentare un’interrogazione per ottenere risposte chiare e trasparenti su questi punti, al fine di garantire la massima equità e trasparenza nelle decisioni amministrative.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale