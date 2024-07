Locale comunale – Le precisazioni della Odv “Shalom Adonai”

IL PRESIDENTE DELLA ODV SHALOM ADONAI DI BRINDISI,CHRISTIAN GRECO CI TIENE A

TRANQUILLIZZARE TUTTI I PROPRI ASSISISTITI,I PROPRI VOLONTARI,I CITTADINI TUTTI,I PARTENER

CON CUI COLLABORANO E HANNO DATO FIDUCIA ALLA SUDDETTA ORGANIZZAZIONE ED ANCHE I

PROPRI AMICI E PARENTI CHE VEDONO COINVOLTI I PROPRI CARI IN UNA POLEMICA SOLLEVATA

PURAMENTE PER MOTIVI POLITICI E COSA ANCOR PIU GRAVE RELIGIOSI.AVENDO APPRESO DAI

SOCIAL E DAI GIORNALI SVARIATE CALUNNIE,DIFFAMAZIONI E SUPPOSIZIONI SENZA ALCUN

FONDAMENTO,CHE HANNO INTACCATO L’ IMMAGINE E LA BUONA TESTIMONIANZA DI TALE OPERA,

LA SHALOM ADONAI HA MANTENUTO UN PROFILO BASSO E NON HA IN ALCUN MODO RISPOSTO

ALLE CRITICHE CON ALTRE CONTESE E DISPUTE,PROPRIO MANTENENDO FEDE AI PROPRI IDEALI CHE

SI RISPECCHIANO IN QUEL PASSO DELLA BIBBIA CHE DICE”AMA IL TUO PROSSIMO COME TE

STESSO”.HA PERO’ FATTO VISITA AL NOSTRO SINDACO CHE E’ L UNICA ISTITUZIONE CON LA QUALE

VUOLE RAPPORTARSI.PURTROPPO NON VI E’ STATO MODO DI METTERE IN CHIARO QUESTA

VICENDA POICHE’ IMPEGNATO IN ALTRETTANTE QUESTIONI DELLA MASSIMA URGENZA COME

QUELLO DELLA DESIGNAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.CON LA MASSIMA COMPRENSIONE LA

SHALOM ADONAI ATTENDE FIDUCIOSA L’ INCONTRO CON IL PRIMO CITTADINO GIUSEPPE

MARCHIONNA CON LA CERTEZZA CHE DA QUESTA SITUAZIONE INCRESCIOSA NE USCIRA’ SENZA

DUBBIO NELLA MANIERA PIU’ PULITA,NON TRALASCIANDO PERO’ LA POSSIBILITA’ DI CHIEDERE

SUCCESSIVAMENTE LE SPIEGAZIONI DOVUTE A TUTTI COLORO CHE HANNO USATO IL NOME DELLA

ODV SHALOM ADONAI PUBBLICAMENTE E SENZA RITEGNO,DIMENTICANDO CHE DIETRO AD UN

SEMPLICE NOME VI SONO PADRI,MADRI.FIGLI E FIGLIE CHE NE HANNO RISENTITO

EMOTIVAMENTE.L’ AUGURIO DEL PRESIDENTE CHRISTIAN GRECO E’ INNANZITUTTO CHE LA

SITUAZIONE POLITICA BRINDISINA ABBIA UNA SVOLTA POSITIVA E CHE UNA VOLTA RISOLTO

QUESTO INCRESCIOSO EPISODIO POSSA RICEVERE NELLA PROPRIA SEDE (VIA CAPPUCCINI 133

SOSTENUTA INTERAMENTI DAI SOCI E VOLONTARI) PROPRIO IL SINDACO RENDENDOLO PARTECIPE

DI TUTTO CIO’ CHE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE COMPIE PER LA FASCIA PIU’DEBOLE DELLA CITTA’

DI BRINDISI.IN FINE MA NON PER MINORE IMPORTANZA IL PRESIDENTE RINGRAZIA DI CUORE TUTTI

COLORO CHE HANNO ESPRESSO UN MESSAGGIO ED UN PENSIERO DI CONFORTO ED

INCORAGGIAMENTO AD ANDARE AVANTI SENZA TIMORE ALCUNO ,ANZI A CONTINUARE A FARE

SEMPRE DI PIU’ PER IL PROSSIMO.