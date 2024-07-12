Locale comunale – Le precisazioni della Odv “Shalom Adonai”

IL PRESIDENTE DELLA ODV SHALOM ADONAI DI BRINDISI,CHRISTIAN GRECO CI TIENE A
TRANQUILLIZZARE TUTTI I PROPRI ASSISISTITI,I PROPRI VOLONTARI,I CITTADINI TUTTI,I PARTENER
CON CUI COLLABORANO E HANNO DATO FIDUCIA ALLA SUDDETTA ORGANIZZAZIONE ED ANCHE I
PROPRI AMICI E PARENTI CHE VEDONO COINVOLTI I PROPRI CARI IN UNA POLEMICA SOLLEVATA
PURAMENTE PER MOTIVI POLITICI E COSA ANCOR PIU GRAVE RELIGIOSI.AVENDO APPRESO DAI
SOCIAL E DAI GIORNALI SVARIATE CALUNNIE,DIFFAMAZIONI E SUPPOSIZIONI SENZA ALCUN
FONDAMENTO,CHE HANNO INTACCATO L’ IMMAGINE E LA BUONA TESTIMONIANZA DI TALE OPERA,
LA SHALOM ADONAI HA MANTENUTO UN PROFILO BASSO E NON HA IN ALCUN MODO RISPOSTO
ALLE CRITICHE CON ALTRE CONTESE E DISPUTE,PROPRIO MANTENENDO FEDE AI PROPRI IDEALI CHE
SI RISPECCHIANO IN QUEL PASSO DELLA BIBBIA CHE DICE”AMA IL TUO PROSSIMO COME TE
STESSO”.HA PERO’ FATTO VISITA AL NOSTRO SINDACO CHE E’ L UNICA ISTITUZIONE CON LA QUALE
VUOLE RAPPORTARSI.PURTROPPO NON VI E’ STATO MODO DI METTERE IN CHIARO QUESTA
VICENDA POICHE’ IMPEGNATO IN ALTRETTANTE QUESTIONI DELLA MASSIMA URGENZA COME
QUELLO DELLA DESIGNAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.CON LA MASSIMA COMPRENSIONE LA
SHALOM ADONAI ATTENDE FIDUCIOSA L’ INCONTRO CON IL PRIMO CITTADINO GIUSEPPE
MARCHIONNA CON LA CERTEZZA CHE DA QUESTA SITUAZIONE INCRESCIOSA NE USCIRA’ SENZA
DUBBIO NELLA MANIERA PIU’ PULITA,NON TRALASCIANDO PERO’ LA POSSIBILITA’ DI CHIEDERE
SUCCESSIVAMENTE LE SPIEGAZIONI DOVUTE A TUTTI COLORO CHE HANNO USATO IL NOME DELLA
ODV SHALOM ADONAI PUBBLICAMENTE E SENZA RITEGNO,DIMENTICANDO CHE DIETRO AD UN
SEMPLICE NOME VI SONO PADRI,MADRI.FIGLI E FIGLIE CHE NE HANNO RISENTITO
EMOTIVAMENTE.L’ AUGURIO DEL PRESIDENTE CHRISTIAN GRECO E’ INNANZITUTTO CHE LA
SITUAZIONE POLITICA BRINDISINA ABBIA UNA SVOLTA POSITIVA E CHE UNA VOLTA RISOLTO
QUESTO INCRESCIOSO EPISODIO POSSA RICEVERE NELLA PROPRIA SEDE (VIA CAPPUCCINI 133
SOSTENUTA INTERAMENTI DAI SOCI E VOLONTARI) PROPRIO IL SINDACO RENDENDOLO PARTECIPE
DI TUTTO CIO’ CHE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE COMPIE PER LA FASCIA PIU’DEBOLE DELLA CITTA’
DI BRINDISI.IN FINE MA NON PER MINORE IMPORTANZA IL PRESIDENTE RINGRAZIA DI CUORE TUTTI
COLORO CHE HANNO ESPRESSO UN MESSAGGIO ED UN PENSIERO DI CONFORTO ED
INCORAGGIAMENTO AD ANDARE AVANTI SENZA TIMORE ALCUNO ,ANZI A CONTINUARE A FARE
SEMPRE DI PIU’ PER IL PROSSIMO.