L’ODISSEA DI UN RONDO’ CONCEPITO MALISSIMO E CON UN CANTIERE APERTO DA MESI

Il rondò situato tra via Provinciale per Lecce e viale Arno rappresenta una delle tante follie di questa città. Per realizzarlo l’Amministrazione Comunale ci sta impiegando mesi, con disagi infiniti per tutti coloro che devono recarsi nel rione Perrino o nella zona industriale, oppure devono entrare in città dalla dorsale sud.

Il cantiere per giorni è stato presidiato da non più di una manciata di operai e questo ha fatto allungare incredibilmente i tempi di realizzazione di un’opera che altrove avrebbero completato in una settimana.

Ma il problema più grave è un altro. Non si capisce con quale logica è stato progettato questo rondò, atteso che si è deciso di realizzare enormi marciapiedi (ma a beneficio di chi???), mentre la carreggiata è stata ristretta, consentendo a malapena il transito di un’auto per volta. L’ufficio traffico, inoltre, non ha fatto i conti con il fatto che quella strada è transitata da tantissimi mezzi pesanti ed uno di questi l’altro giorno ha già distrutto il marciapiedi perché non riusciva a svoltare proprio a causa della sede stradale strettissima.

Aver realizzato l’aiuola centrale di dimensioni enormi ed aver creato una sola corsia di marcia sta già determinando, infine, file lunghissime.

Dulcis in fundo, lo scivolo per far uscire le auto da un’abitazione creato proprio all’interno del rondò. Tutto regolare? Probabilmente si fa ancora in tempo ad intervenire per evitare di creare danni incredibili alla circolazione stradale. Ma occorre far presto e soprattutto occorrono competenze che non ci pare di aver notato negli ultimi tempi…