Logico 2.0 – Cesare Cremonini tribute band, martedì 27 agosto in piazza Orsini

I “Logico 2.0”, la tribute band di Cesare Cremonini schierata al gran completo, sarà sul palco di piazza Orsini del Balzo martedì 27 agosto. Il concerto è patrocinato dalla città di Mesagne nell’ambito del cartellone estivo promosso dall’amministrazione comunale.

Musicisti e staff tecnico si presenteranno al pubblico con un’esperienza musicale pensata per coinvolgere il pubblico, gli spettatori verranno piacevolmente guidati alla scoperta dei più grandi successi del cantautore bolognese. «Cerchiamo di farlo con la professionalità che pensiamo di aver maturato negli anni che ci hanno visti impegnati in questa bella esperienza musicale, ma soprattutto animati da rispetto e insieme dalla responsabilità e dalla consapevolezza di portare sul palco un artista di grande spessore e popolarità. Proponiamo uno spettacolo scenografico oltre che musicale, affinché il pubblico possa avere il piacere di sentirsi protagonista», spiegano in una nota i componenti del gruppo. I Logico 2.0 sono: Anthony Fontana, voce; Alfredo Greco alle tastiere & synth; Rocco Colucci al basso e Christian Fontana alla batteria. Start ore 22, la partecipazione per assistere è gratuita.