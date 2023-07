LOGISTICA SANITARIA – AZIONE: CON 3 HUB SI RISPARMIANO 54 MILIONI DI EURO

Logistica sanitaria. Azione: “Con 3 soli hub al posto di 82 magazzini, risparmieremmo quasi 54milioni all’anno. Lo dice AReSS”

“Se i soldi fossero nostri tollereremmo gli enormi sprechi nella logistica sanitaria? Attualmente in Puglia sono in funzione 82 magazzini per la distribuzione di farmaci, dispositivi medici e prodotti sanitari. Istituendo tre soli hub – nord, centro e sud della Puglia – potremmo risparmiare fino a 54milioni di euro all’anno, senza tenere in considerazione che la stima è ferma ai dati e alle tecnologie del 2016. Una cifra enorme contenuta in uno studio dei Politecnici di Bari e Torino, approvato dall’AReSS nel giugno 2021 e purtroppo mai attuato.”

Lo dichiarano il Consigliere e commissario regionale di Azione, Fabiano Amati, i consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo, e il responsabile regionale sanità Alessandro Nestola.

“Attualmente l’organizzazione della logistica sanitaria è fondata su 82 magazzini: 28 a Bari, 8 a Brindisi, 12 nella BAT, 14 a Foggia, 13 a Lecce e 7 a Taranto.

Lo studio dei due Politecnici di Bari e Torino ha effettuato una ricognizione dell’organizzazione, concludendo per la quella più razionale fondata su tre Hub di logistica: quello del Nord per Asl Bat, Asl Foggia e AUO Foggia; quello del Centro per Asl Bari, AUO Bari, IRCCS De Bellis e Giovanni Paolo II; quello del Sud per Asl Brindisi, Asl Lecce e Asl Taranto.

Con la riorganizzazione per Hub si risparmierebbero in nove anni euro 480.559.478, ossia euro 53.395.497 all’anno.

Studieremo e approfondiremmo ancor più nel dettaglio la questione, così da offrire al più presto una soluzione in linea con lo studio approvato dall’AReSS e con criteri di razionalità ed efficenza.”