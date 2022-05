LOIACONO (IDEA) INTERROGA IL SINDACO SULLA VICENDA SERVIZI SOCIALI

INTERROGAZIONE CONSILIARE CON RISPOSTA SCRITTA RELATIVA ALLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO NELL’AMBITO BR/1 DA PARTE DEL COMUNE DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI.

Il sottoscritto Consigliere Comunale

PREMESSO

che in questi ultimi giorni e’ nata una polemica istituzionale tra la Sindaca di San Vito Dei Normanni e la SV. In merito alle quote da versare all’ambito BR/1 per l’espletamento dei servizi di competenza ed in particolare su quelli interessati a nuova gara d’appalto come l’integrazione scolastica .

Atteso

che da notizie avute , parrebbe che mentre il Comune di Brindisi versa totalmente la quota parte di cofinanziamento dovuta , pari circa all’80% della spesa totale, il Comune di San Vito dei Normanni non versa la parte di cofinanziamento pari a circa il 20% della spesa totale , adducendo motivazioni a noi sconosciute.

Ci pare alquanto strano che il responsabile dei Servizi Finanziari , nonché’ responsabile dei Servizi Sociali Dott. FALCO , non abbia ancora prodotto in maniera chiara la situazione contabile e finanziaria dell’ambito , alfine non solo di fare chiarezza ,ma soprattutto alfine di mettere in moto il meccanismo di recupero dei crediti nei confronti del Comune inadempiente , onde evitare per il futuro un intervento della Corte dei Conti , con azione risarcitoria nei confronti degli organi competenti.

La Interrogo

Pertanto per conoscere e sapere in modo chiaro quale e’ la percentuale che il Comune di Brindisi versa per ogni servizio espletato dall’ambito Br/1 , se rispetta la percentuale dell’80% e quale e’ la percentuale versata dal Comune di San Vito dei Normanni per ogni servizio espletato dall’ambito BR/1, rispettando la percentuale dovuta di circa il 20%. Nell’ipotesi in cui il Comune di San Vito dei Normanni dovesse risultare inadempiente, di attuare ogni atto dovuto alfine di recuperare le somme non versate , onde evitare non solo ulteriori esborsi per il Comune di Brindisi ,ma soprattutto tutelare tutti gli organi da un intervento della Corte dei Conti. La Interrogo

Inoltre per conoscere e sapere se non ritiene che la figura di chi ricopre i Servizi Finanziari non sia incompatibile con quella di responsabile dei Servizi Sociali , svolgendo di fatto la figura del controllore e controllato, in quanto lo stesso dirigente esprime i pareri di congruità economica ad atti presentati dallo stesso sotto altra veste , cioè quella di responsabile dei servizi sociali.

Oltre alla risposta scritta , si chiede anche una risposta al primo Consiglio Comunale utile.

Luciano LOIACONO CAPOGRUPPO IDEA per BRINDISI