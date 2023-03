LOMBARDO NUOVO DELEGATO DI CONFERSERCENTI A CELLINO SAN MARCO

Gianluca Lombardo nominato responsabile Confesercenti del Comune di Cellino San

Marco

Nell’ambito del processo di consolidamento della propria presenza nel territorio provinciale di

Brindisi, la Confesercenti sta completando velocemente la costituzione delle organizzazioni periferiche

a livello comunale, le quali rivestono una importante funzione in seno alla struttura associativa

generale. Un’azione che conferma l’attenzione massima che Confesercenti riveste nei confronti degli

associati di tutti i comuni del territorio provinciale, così come da programma di attività del Presidente

Piccirillo.

In questo contesto di rinnovamento, allo scopo di rendere più incisiva l’azione politico –

sindacale di Confesercenti sul territorio provinciale e la sua capacità di rappresentanza delle esigenze

degli operatori presenti, il Presidente Provinciale Michele Piccirillo ha nominato Gianluca Lombardo

quale responsabile territoriale di Confesercenti nel Comune di Cellino San Marco.

“In considerazione delle sue specifiche competenze professionali ed umane – dichiara Piccirillo – oltre

che della sua approfondita conoscenza della zona e delle sue problematiche, sono certo che Gianluca

Lombardo potrà rappresentare un valido interlocutore per l’Amministrazione Comunale, traguardando

l’obiettivo di sostenere e rafforzare lo sviluppo economico del Comune di Cellino san Marco”.