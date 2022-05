L’OMBRA DEL CLAN DEI CASALESI SULL’APPALTO DI IGIENE URBANA

DEL COMUNE DI SANDONACI

Il Tar Lecce sospende l’aggiudicazione in favore di Ecologia e Servizi Italia

Con una importante ordinanza (la n. 223 del 12.5.2022) la Terza Sezione del Tar Lecce (Pres.

D’Arpe – Rel. Gallone) ha sospeso l’aggiudicazione della gara di igiene urbana del Comune di

Sandonaci, curata dalla SUA Provincia di Brindisi, in favore della società Ecologia e Servizi Italia

s.r.l. (con sede in Scafati).

In particolare, il Tar salentino, accogliendo le richieste della ditta seconda classificata, Ecotecnica

s.r.l., difesa dall’Avv. Matteo Sanapo, ha inibito l’efficacia degli esiti della procedura conclusasi lo

scorso febbraio, sul presupposto che l’aggiudicataria non aveva dichiarato, al momento della

partecipazione, la sussistenza di rilevanti indagini penali a carico dell’ex Amministratore unico

dell’azienda campana (cessato dalla carica il 20 aprile 2020), sig. sig. Gennaro Cardone, noto alle

cronache nazionali per essere – stando alle indagini coordinate dalla Procura antimafia di Napoli, e condotte dai Carabinieri del Nucleo Tutela Ambientale – il “socio”, “braccio destro”,

l’“alter ego” di Carlo Savoia, che – secondo la Procura – sarebbe legato al clan dei Casalesi ed

avrebbe “aggiustato”, con la complicità dei suoi stretti collaboratori (tra cui il citato Cardone),

almeno 44 gare d’appalto bandite da altrettanti Comuni (in provincia di Napoli e Caserta) nel

settore dei rifiuti solidi urbani.

Il Tar Lecce, dopo una puntuale istruzione del giudizio e in accoglimento delle tesi dell’Avv. Sanapo, ha accolto l’istanza cautelare, evidenziando che la ditta Ecologia e Servizi Italia aveva l’obbligo di dichiarare in gara la sussistenza della suddetta indagine penale a carico del Cardone, dovendo consentire alla Stazione appaltante una piena valutazione in ordine ai requisiti di integrità

morale e professionale previsti dall’art. 80 del Codice degli appalti.

Questo obbligo dichiarativo doveva essere necessariamente assolto, tanto più che – come rilevato dal Tar Lecce – «le vicende penali che hanno interessato Cardone Gennaro sembrano,

allo stato, anche in ragione della ipotizzata vicinanza della Ecologia e Servizi Italia S.r.l. al Clan dei Casalesi

per il tramite di Savoia Carlo (marito del socio di maggioranza della stessa Ecologia e Servizi Italia S.r.l., Iorio

Lucia) e del coinvolgimento di tali soggetti in una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di turbative d’asta proprio nel settore dell’igiene urbana, di oggettiva gravità e certamente in grado, quantomeno in astratto ed in disparte dalle eventuali misure di self cleaning successivamente adottate, di incidere

sulla affidabilità del predetto operatore economico».

L’ordinanza, immediatamente esecutiva, dovrà nei prossimi giorni essere eseguita dalla Stazione

appaltante, chiamata ad effettuare un’attenta e puntuale valutazione in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità e moralità in capo alla società Ecologia e Servizi Italia, la quale peraltro,

sempre nell’ambito della suddetta indagine penale, è stata recentemente attinta da un decreto di

sequestro del capitale sociale e di tutti i beni aziendali.

«Il Tar Lecce – sottolinea l’Avv. Sanapo – continua a dare dimostrazione della propria congenita attitudine a

trattare questioni di grande e delicata rilevanza, assicurando una raffinata capacità di istruzione e valutazione

della causa. La pronuncia cautelare in esame ha il merito di tracciare quelle fondamentali direttrici che dovranno

adesso orientare la Stazione appaltante nel giudizio sulla integrità e moralità professionale della ditta Ecologia e

Servizi Italia».