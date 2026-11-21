L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi ha preso parte questa mattina alla celebrazione della Virgo Fidelis, celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri, svoltasi nella Cattedrale di Brindisi. A rappresentare l’Ordine la presidente Paola De Biasi ed il Vicepresidente Corrado Allegretti.

La partecipazione dell’OPI Brindisi, su invito del Comando Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Agostino Scala, testimonia il valore del rapporto istituzionale e umano tra l’Arma e la professione infermieristica. Due realtà diverse, accomunate da principi fondamentali quali servizio, responsabilità, dedizione e tutela della persona.

Un ringraziamento particolare proprio al Colonnello Scala per la vicinanza dimostrata nei confronti degli infermieri e di tutto il personale sanitario, soprattutto nei momenti difficili segnati dalle aggressioni agli operatori del Pronto Soccorso.

Una presenza concreta e un segnale importante di attenzione e sostegno verso chi ogni giorno opera al servizio della comunità.

Con la partecipazione alla celebrazione, l’OPI Brindisi rinnova il proprio apprezzamento per il lavoro dell’Arma dei Carabinieri e per una collaborazione tra istituzioni fondata sul rispetto reciproco e sulla tutela dei cittadini.