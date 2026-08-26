L’opposizione attacca Decaro: “Più di un milione agli avvocati interni della Regione mentre si costringono i pugliesi a tagli e sacrifici”

Nota dei Gruppi di Centrodestra in Consiglio Regionale

“Più di un milione di euro (un milione 300 mila circa) assegnati agli avvocati interni della Regione in pieno agosto, mentre si taglia dappertutto.

A nostro avviso questo tema deve essere affrontato con grande attenzione, e noi di certo non faremo spallucce, soprattutto visti i sacrifici cui sono stati costretti i pugliesi.

Il fondo di cui si sta parlando in questi giorni è certamente alimentato dalle “vittorie di spese”, cioè tutte quelle volte in cui la Regione ottiene il pagamento delle spese processuali dalla controparte.

Ma bisognerebbe valutare, per una sostanziale equità, la possibilità di detrarre da quello stesso fondo anche tutte le circostanze in cui la Regione è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Una impostazione equa, a nostro avviso.

Peraltro anche la stessa coordinatrice dell’avvocatura è la stessa da più di 10 anni, precisamente dal 2015, alla faccia del rinnovamento tanto decantato da Decaro”./comunicato