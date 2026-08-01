L’orchestra popolare “La notte della Taranta” accende Cisternino – Il 3 agosto grande concerto

L’ORCHESTRA POPOLARE “LA NOTTE DELLA TARANTA” ACCENDE CISTERNINO: IL 3 AGOSTO IL GRANDE CONCERTO IN VIA ROMA

Cisternino (BR) – Lunedì 3 agosto 2026, alle ore 22:00, i ritmi travolgenti del Salento arrivano nel cuore della Valle d’Itria. Via Roma a Cisternino ospiterà il concerto dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”, l’ambasciatrice ufficiale della cultura pugliese nel mondo, in un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Cisternino.

LA FORMAZIONE SUL PALCO: TRA ENERGIA E TRADIZIONE

L’Orchestra Popolare si presenterà con una compagine versatile di 15 musicisti, capace di unire voci tradizionali, l’inconfondibile battito dei tamburelli e delle percussioni, batteria, basso elettrico, violino, mandola, mandolino, fisarmonica, chitarra battente e fiati tradizionali. A completare la tavolozza timbrica ci sarà il didgeridoo. Lo spettacolo musicale sarà arricchito dalla presenza di 4 danzatrici e danzatori del Corpo di Ballo, che porteranno in scena i passi e i codici della pizzica.

UNA SCALETTA STORICA

Il concerto ripercorrerà i grandi arrangiamenti nati dalle passate collaborazioni con i Maestri Concertatori: dalle atmosfere minimali di Ludovico Einaudi in “Mamma la rondinella”, al manifesto femminile di Carmen Consoli in “Fimmine fimmine”, fino alle contaminazioni elettroniche di Dardust in “Rirollalà”. In scaletta non mancheranno le pizziche tradizionali e l’immancabile inno “Kalìnifta”.

SCHEDA DELL’EVENTO

• Data: Lunedì 3 agosto 2026

• Orario: ore 22:00

• Luogo: Via Roma, Cisternino (BR)

• Ingresso: Libero

Contatti Ufficio Stampa:

Fondazione La Notte della Taranta: segreteria@lanottedellataranta.it | Tel. +39 0836 439008

Sito Web: www.lanottedellataranta.it