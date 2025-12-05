Lorenzo Bevacqua incanta il pubblico nel tour di Anna Pepe: talento sul palco e guida in sala come insegnante di Studio19

Italia — Il tour di Anna Pepe sta attraversando le principali città italiane raccogliendo entusiasmo e sold out. Tra le figure più apprezzate dello show spicca Lorenzo Bevacqua, ballerino dal forte impatto scenico e insegnante di grande esperienza presso Studio19, realtà nella quale forma quotidianamente giovani talenti.

Sul palco, Lorenzo porta uno stile personale fatto di tecnica, musicalità e presenza scenica, contribuendo in modo significativo all’energia dello spettacolo. Ogni esibizione riflette un grande lavoro fisico ed espressivo, capace di valorizzare le coreografie e di coinvolgere il pubblico in maniera immediata.

La sua doppia identità di performer professionista e docente apprezzato aggiunge valore anche dietro le quinte, dove Lorenzo continua a lavorare con passione alla formazione di nuovi danzatori. La sua crescita artistica e professionale, unita alla visibilità del tour, lo sta rendendo uno dei volti più interessanti della scena dance contemporanea.

Per molti fan di Anna Pepe, Lorenzo è ormai un elemento immancabile dello show: un talento che non solo danza, ma racconta attraverso il movimento.