Lorenzo Cipriani ha presentato il suo libro “Mare Nostrum” nell’ambito della Rassegna”Libri in crocetta”- Circolo della Vela”

Presso la Casa del Turista, Brindisi, Lorenzo Cipriani ha presentato dialogando con Stefano Calderari, il suo libro “Mare Nostrum”. L’incontro rientra nell’ambito della Rassegna “Libri in crocetta”, a cura del Circolo della Vela di Brindisi. Lorenzo Cipriani è uno storico e critico d’arte, scrittore, musicista e progettista culturale. Si è avvicinato al mondo della vela formandosi al Centro Velico Caprera e, negli anni, ha navigato come skipper in tutto il Mediterraneo, in Atlantico e nei mari del nord. Le sue avventure si sono concretizzate in libri e reportage: intrecci di viaggio, ecologia, cultura e poetica. Il libro racconta il viaggio di Lorenzo dall’Italia alla Grecia, fino a Istanbul, le isole dell’Egeo e la costa turca, per poi tornare a casa passando da Creta, Malta, Sicilia, Sardegna e le isole Baleari. Un racconto di leggende e miti relativi ai popoli dei paesi visitati. Un’immersione totale nella natura, un viaggio nel Mediterraneo che è, anche, una riflessione sulla nostra società contemporanea con un autore sempre alla ricerca delle origini della nostra umanità. Un appuntamento molto interessante che riesce a promuovere il piacere della lettura e, allo stesso tempo, la passione per il mare. Anna Consales