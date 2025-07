Lorenzo Talò Vincitore della finale Nazionale dei Giochi della Gioventù 2025, denominata per il Tiro con l’arco “Trofeo Pinocchio”

Vittoria importante per l’atleta militante nella società ASD Arcieri Amici di Reno, di San Pietro Vernotico, Domenica 15 giugno 2025 si è svolta in Merano (BZ) la fase conclusiva del Trofeo Pinocchio, la competizione nazionale che decreta con la vittoria, un vero e proprio Campionato Italiano, riservato ai giovani nati dal 2012 al 2016.

L’evento nazionale è la fase conclusiva che ha visto la partecipazione di migliori due atleti, per anno di nascita per ogni Regione della penisola, qualificatisi durante le fasi regionali tenute nello scorso mese di maggio.

Ad incrementare l’importanza della competizione, va sottolineato che tutti i giovani ragazzi sono accompagnati ed organizzati dal proprio Comitato Regionale ed indossando la divisa Regionale di rappresentanza.

Oltre 300 i giovani partecipanti, unitamente ai loro tecnici e dei numerosissimi genitori e accompagnatori che hanno riempito gli spalti dello stadio.

I punteggi ottenuti al termine delle 48 frecce hanno determinato, i vincitori di categoria. Tra loro nella categoria “Ragazzi 2012” ad ottenere l’oro tra gli uomini è Lorenzo TALÒ (Puglia) con 460 punti davanti ad Alessandro Ciccomartino ( Marche) con 459 ed Alessandro Paesante (Piemonte)con 457.

Un risultato che onora la società ASD Arcieri Amici di Reno ed il suo tecnico, Cosimo Renna. proprio quest’ultimo ha seguito l’ultimo Vincitore del Trofeo Pinocchio Nazionale per la Puglia che risale al 2015.

Risultato straordinario che va letto in uno con la splendida vittoria di categoria dell’altra atleta sampietrana, Alessandra MASSARI che al 27° Trofeo Città di Spongano, gara Interregionale di Tiro con l’Arco Doppio 70/60 mt Round (OL) – 50 mt Round (CO) – 50 mt Round (AN) nella categoria dell’arco nudo ragazze femminile, pochi giorni fa, ha conquistato il primo posto ed il record nazionale di categoria.

Attiva dal 2013, l’A.S.D. Arcieri Amici di Reno promuove il tiro con l’arco tra giovani e adulti, vantando numerosi record individuali e di squadra. A livello nazionale, due delle sue atlete si trovano nelle prime dieci posizioni, mentre la squadra è seconda nell’arco compound.

Le attività della società si svolgono presso la palestra della Scuola Media di San Pietro Vernotico in Viale degli Studi (nelle giornate di martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00 ed il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00) durante l’inverno, e nel periodo estivo nel campo all’aperto sito lungo la Strada Pagliarelle poco fuori l’abitato di Torchiarolo in direzione del chiesetta della Madonna delle Grazie, con sessioni aperte a tutti, anche a chi desidera avvicinarsi a questo sport emozionante solo per divertirsi in buona compagnia. Le prime lezioni sono gratuite e l’associazione fornisce l’attrezzatura necessaria. Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia scoprire il mondo del tiro con l’arco!